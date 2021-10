La boxeuse française Estelle Mossely a annoncé qu’elle souhaitait participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024 pour tenter d’y gagner une seconde médaille d’or, après son titre olympique à Rio en 2016.

« Cela serait une immense fierté de représenter à nouveau mon pays lors d’une grosse compétition. C’est cela qui m’a fait prendre ma décision finalement. Je me suis posée longtemps des questions, est-ce ça vaut le coup ou non, est-ce que je vais le regretter, est-ce que je vais retrouver l’envie ou non », a expliqué Mossely sur France Info mercredi soir.

Sacrée à Rio en poids légers (moins de 60 kilos) en 2016, la boxeuse est depuis passée professionnelle. « L’envie revient et se dire que c’est chez soi, ça a fait basculer, et m’a fait dire qu’il fallait que je le fasse. Peut-être qu’après cela j’arrêterais, qui sait », a-t-elle poursuivi. Agée de 29 ans, Estelle Mossely a affirmé que « pour les trois prochaines années qui arrivent, mon objectif est les Jeux olympiques, c’est le doublé olympique. Les JO oui, mais je vise l’or, je ne vise que l’or ».

La native de Créteil a également été sacrée championne du monde amateur en 2016 dans la même catégorie des poids légers.