Au stade Vélodrome,

Il était partout. Dans le rond central avec son large sourire et ses yeux rieurs, sur le tee-shirt d’échauffement des joueurs de l'OM, sur les écrans géants du stade Vélodrome, et surtout dans les deux virages. « Avec toi nous avons atteint les sommets, nous te serons reconnaissants à jamais », au nord, avec son visage en noir et blanc entouré de « 1943 » et « 2021 », sa date de naissance et de mort. « Le boss pour l’éternité », pour le virage sud et un magnifique tifo avec son visage en noir et blanc, trois bandes bleues et l’incontournable étoile, celle de la Ligue des champions de 1993.

Le stade Vélodrome a rendu un dernier hommage à Bernard Tapie, dimanche soir, lors du match entre l’OM et le FC Lorient. D’abord à travers des films retraçant son parcours avec l’OM, dont il a été le président de 1986 à 1994, puis avec la lecture d’une lettre d’hommage par les responsables des sept groupes de supporters, et « We are the champions », joué au violon lors d’une minute d’applaudissements. Avant que son fils, son petit-fils et son arrière-petit-fils, donnent le coup d’envoi du match.

« On a profité de cette atmosphère pour gagner pour lui »

Mais aussi et surtout grâce à la victoire 4 buts à 1 des Marseillais. « C’était une soirée particulière avec un contexte hors football. On avait à cœur de rendre ces hommages magnifiques. Je pense qu’en marquant quatre buts et avec l’aide des supporters qui ont rendu hommage au Boss toute la partie, on a eu une belle soirée au final », a savouré Dimitri Payet, auteur d’un match à la hauteur de l’événement.

Après un premier hommage au stade Vélodrome, la veille de ses funérailles, qui avaient déjà réuni 3.500 personnes, tous les supporters ont pu honorer leur boss dans sa deuxième maison. « Déjà lors de la cérémonie au Vélodrome c’était très touchant, il y avait une magnifique ambiance. Et là rejouer à la maison pour lui faire un dernier adieu, c’était magnifique. On a senti tout le monde concerné, que ce soit les supporters et les joueurs, et on a profité de cette atmosphère pour gagner pour lui », a expliqué Boubacar Kamara, minot formé à l’OM qui connaît mieux que n’importe qui l’héritage laissé par Bernard Tapie à Marseille. Cette soirée en a encore été la preuve.