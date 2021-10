La troisième place de Nice en Ligue 1 est menacée par Marseille et Lorient, qui s’affrontent dimanche soir, après la défaite surprise du Gym à Troyes (1-0), lors d’une 10e journée où Saint-Etienne s’est effondré à Strasbourg (5-1). L'éventuel vainqueur d’OM-Lorient, entre des Marseillais en perte de vitesse et des « Merlus » invaincus depuis presque deux mois, chasserait Nice du podium.

« On a été absent catastrophiques, a reconnu Chistophe Galtier, l'entraîneur aiglon. Si les joueurs se disent ambitieux, on doit avoir un autre visage, un investissement total quel que soit l'adversaire ou l'horaire. Il faut au moins réagir, là on n'a même pas réagi. C'est là-dessus que j'attends mon groupe. On peut être en difficulté et avoir une réaction. Sur ce match, il n'y a rien eu, c'est à la fois agaçant et à la fois ça permettra de poser une réflexion sur le 11 de départ. »

Troyes respire un peu…

Lens a de son côté manqué l’occasion de distancer l’OGCN en s’inclinant à Montpellier (1-0), dans un match très spectaculaire, et reste neuf longueurs derrière le Paris SG, vainqueur vendredi d’Angers (2-1), et toujours deux points devant Nice. Le fond du classement étant aussi très serré, Troyes a fait une excellente opération, avec le retour en L1 d’Adil Rami, qui a remplacé Oualid El Ajjam, blessé (27e).

« Je suis encore debout, je suis un 4x4 ! a rigolé le champion du monde. J’ai fait le taf, on a fait le taf avec cette première victoire à domicile. Ce sont trois points super importants pour l’équipe. » Un but d’entrée de Mama Baldé (3e) a suffi à l’Estac, qui profite du nul de Brest (18e) à domicile contre Reims (1-1) et surtout des défaites des deux derniers.

…Rennes enfin lancé

Saint-Etienne, toujours dernier, a vécu un calvaire à Strasbourg, où Zaydou Youssouf a marqué contre son camp (38e) avant d’être exclu (44e) pour un vilain tacle sur Ludovic Ajorque. Les Alsaciens ont enfoncé le clou à plusieurs reprises (5-1). La position de l’entraîneur Claude Puel est menacée après ce nouvel échec. L’ASSE n’a pas remporté un seul match cette saison.

Brest aussi est toujours sans victoire, mais la magnifique volée de 25 mètres de Franck Honorat (73e) lui a évité une défaite à domicile contre Reims, qui avait ouvert le score par Wout Faes (11e). Comme les Verts, Metz (19e) a coulé, face à Rennes (3-0). A Saint-Symphorien, Gaëtan Laborde a conforté sa place de meilleur buteur de Ligue 1 avec un bijou de septième but, d’une talonnade décroisée. Après une entame compliquée, le stade rennais, comme l’OL samedi, se rapproche des places européennes.