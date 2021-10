Bonjour amis de l'Atlantique (et tous les autres bien sûr) !!!!!!! Un petite derby dans une grosse ambiance ce dimanche sous le soleil bordelais. Le Matmut pourrait affiche complet (42.000 sepctateurs) pour fêter les 140 ans des Marine et Blanc. Et il auront même le droit à un match des Légendes après la rencontre... Alors pour pas gâcher la fête, les Girondins (16e) espéraient décrocher leur première victoire de la saison à domicile. En face, les Canaris (10e) tenteront de réaliser un coup et de confirmer leur bon début de saison.

Rendez-vous dès 14h15 pour prendre la température !!