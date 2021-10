Au Matmut Atlantique,

Alors bien sûr tout est loin d’être parfait ! Le bateau tangue encore beaucoup parfois. Le capitaine Pallois est souvent obligé de le remettre hors de l’eau, quelques fois de façon irrégulière, mais il ne coule plus ! Et rien que pour ça, les Canaris doivent s’en satisfaire. Ce dimanche dans un Matmut Atlantique plein à craquer à l’occasion des 140 ans des Girondins, ils n’ont pas lâché. Même quand le stade a explosé après l’ouverture du score de l’attaquant bordelais Hwang. Les coéquipiers de Pedro Chivirella ont gardé la tête haute et le milieu espagnol a fini par les récompenser pour arracher un nul logique en terre bordelaise (1-1) lors de cette 10e journée de Ligue 1.

Mais comme vous le savez, l’appétit vient en mangeant et celui d’Antoine Kombouaré est particulièrement grand :

« Je suis déçu sur le score. Pour moi, c’est deux points de perdus aujourd’hui. Ça me paraît invraisemblable de prendre un contre à l’extérieur. Et nous, on a eu beaucoup de situations après une entame compliquée. »

Pas faux. Si ses joueurs ont souffert dans la possession (60/40), ils ont cadré sept tirs contre un seul pour les Girondins. Et chaque équipe a touché la barre. Au final, peu importe. Ce n’est pas forcément le résultat qu’il faudra retenir du côté du coach des Canaris mais bien le contenu. Plus précisément, l’attitude et l’état d’esprit de son groupe.

📈 Pas de vainqueur dans le derby de l'Atlantique, les stats de ce #FCGBFCN 📊 ! pic.twitter.com/XcmmidyJvS — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 17, 2021

« Une équipe aujourd’hui plus mature et surtout qui en veut plus »

A Bordeaux, les Nantais ont confirmé leur renouveau. Une seule défaite sur les cinq derniers matchs, pour trois victoires et un nul. Tout ça pour une place dans la première partie de tableau. Avec un bon gardien (Lafont), deux défenseurs centraux (Girotto et Pallois) qui rattrapent pas mal de coups et des ailiers de feu (Kolo Muani, Bukari, Simon…), les Canaris ont un beau petit potentiel. « C’est vrai que ça fait du bien d’être plus au haut dans le classement, avoue le défenseur Sébastien Corchia, c’est sûr qu’avec la saison très compliquée de la saison dernière, on essaie de ne pas faire les mêmes erreurs. Après la saison est longue et là on a un match contre Clermont qui va être super important. »

Ce #FCNantes est quand même assez sympa à regarder jouer... #FCGBFCN — David Phelippeau (@dphelippeau) October 17, 2021

La sinistrose des derniers mois s’éloigne au fil du temps. Les têtes vont un peu mieux. Antoine Kombouaré tient peut-être quelque chose :

« J’avais demandé aux joueurs de montrer de la personnalité, du caractère et ils l’ont fait. C’est ce que j’aime, c’est ce que je veux voir de mon équipe. Il faut montrer de la révolte. A Reims, on avait coulé, là non ! »

Alors pourquoi pas aller voir plus haut… Au classement, les Nantais sont tout simplement à deux points du podium après dix journées. Qui l’eut cru ? Le Kanak sent bien qu’il a sous la main « une équipe aujourd’hui plus mature et surtout qui en veut plus ». « Ça me donne envie d’être encore plus exigeant avec les joueurs, lance-t-il. Je veux avoir des joueurs ambitieux ! » Ça faisait bien longtemps qu’on n’avait pas entendu ce discours à Nantes.