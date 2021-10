« Le match de l’année c’est pas contre le PSG, mais dimanche. Donc venez tous au stade ». Voilà le genre de messages qui se multiplient au sein de la communauté des supporters de l'Olympique de Marseille pour le match contre Lorient, ce dimanche. Non pas que le club breton ait été racheté par les Saoudiens, mais parce que le stade Vélodrome rendra un ultime hommage à son « Boss », Bernard Tapie, décédé le 3 octobre dernier. Et le message semble avoir été entendu puisque plus de 55.000 supporters sont espérés, quand le record d’affluence de la saison, contre Saint-Etienne, était de 55.039 personnes.

Un record en vue et surtout un spectacle dans les tribunes, cela fait une semaine que les petites mains des MTP s’affairent dans leur local de la Plaine, et au stade pour préparer un hommage à la hauteur du personnage de Bernard Tapie. Et quoi de mieux qu’un grandiose tifo pour l’honorer une dernière fois ? « Honnêtement, pour qu’ils taffent autant, c’est que ça doit être énorme », glisse un habitué.

Surprise jusqu’au dernier moment

Après un premier vibrant hommage rendu au stade Vélodrome la veille de son enterrement, devant 3.500 personnes, puis le cortège réunissant plusieurs milliers de supporters, du Vieux-Port jusqu’à la Major où ses funérailles ont été célébrées vendredi dernier, les amoureux de l’OM, et de Bernard Tapie veulent marquer une dernière fois le coup ce dimanche.

Que d'émotions depuis Dimanche matin, ponctuées par un magnifique hommage populaire aujourd'hui...

Maintenant, il faut finir en apothéose pour #OMFCL le 17 octobre. C'est LE match de l'année, il est pour le Boss et on s'en blc des sanctions de la @LFPfr#TeamOM pic.twitter.com/HfLyAznXjX — P l a n e t O h e m e (@planetom13) October 8, 2021

Des tifos sont prévus par chaque groupe de supporter, comme celui des MTP donc, mais les Fanatics et les Dodgers dans le virage Nord, et le Commando Ultra et les South Winners dans le virage sud, rivaliseront de grandiose pour celui qui leur a offert l’étoile sur le maillot. Tout en gardant la surprise de leurs œuvres jusqu’au dernier moment.

« Feu sacré »

Il ne devrait pas y avoir d’animations dans les tribunes latérales, comme en Ganay par exemple, mais les joueurs s’échaufferont avec un tee-shirt en hommage à Tapie. « Le coup d’envoi sera donné par son premier petit-fils et son premier arrière-petit-fils et sa famille sera présente », annonce l’Olympique de Marseille. Là aussi d’autres célébrations sont prévues, mais la surprise est de mise.

Au pied de la Bonne Mère, un feu sacré pour notre Boss. #AJamaisLePremier #AJamaisNotreBoss 🔵⚪️🔥 pic.twitter.com/cC1rQIsHJq — VieilleGardeCU84 (@VGCU84) October 15, 2021

Ce qui ne fait aucun doute, par contre, c’est l’utilisation de fumigènes pour illuminer le stade Vélodrome. « Un feu sacré » déjà allumé dès vendredi soir par la Vieille Garde du Commando Ultra, sous la Bonne Mère. Et peu importent les risques de fermeture de tribunes puisque tous les groupes de supporters sont sous la menace d’un sursis après les matchs contre Saint-Etienne, Rennes et Lens. Mais aucun doute pour tous ces supporters : mieux vaut prendre le risque d’une prochaine fermeture de virage, plutôt qu’un demi-hommage.