OM - FC Lorient EN DIRECT: Le dernier hommage au « Boss » s'annonce grandiose... Suivez le match avec nous

Bonsoir tout le monde, et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le FC Lorient pour la 10e journée de Ligue 1. Les Marseillais doivent reprendre leur marche en avant après trois matchs de championnat sans victoire (deux défaites, un nul) face à un adversaire qui réussit plutôt bien face aux « gros » puisque les Merlus ont battu Monaco et Lille, et fait match nul contre Lyon. Les Marseillais devront faire sans le remuant Amine Harit, blessé, et sans Under, meilleur buteur depuis le début de la saison, suspendu. Son homologue lorientais, Terem Moffi est incertain à cause d’une blessure à l’épaule.

Mais le spectacle se concentrera aussi dans les tribunes, avec un dernier hommage au « Boss » des Marseillais, Bernard Tapie, disparu le 3 octobre dernier. Plus de 55.000 spectateurs sont attendus pour ce qui pourrait être le record d’affluence de ce début de saison, et surtout encore un grand moment d’émotions. Les groupes de supporters préparent ce dernier hommage depuis plus d’une semaine.

» Rendez-vous à 20h15 pour suivre tout ça ensemble.