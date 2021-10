Forcément, on s’y attendait. Tous impliqués avec leur sélection cette semaine, les Brésiliens Marquinhos et Neymar, ainsi que les Argentins Messi, Di Maria et Paredes, ne participeront pas au match du Paris Saint-Germain contre Angers ce vendredi soir en Ligue 1. Pas plus que Keylor Navas, blessé mercredi à l’adducteur droit lors d’Etats-Unis - Costa Rica (2-1), qui a rejoint Sergio Ramos à l’infirmerie.

Le groupe parisien pour #PSGSCO ! 📋🔴🔵



𝑊𝑒𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑐𝑘 Juanito! 👋 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 15, 2021

En revanche, un nom ressort du groupe de 22 joueurs annoncé ce vendredi matin par le PSG : celui de Juan Bernat. L’Espagnol était porté disparu depuis une grave blessure au genou gauche, le 16 septembre 2020 contre Metz (1-0). L’ancien taulier du flanc gauche de la défense revient enfin, à un poste où Nuno Mendes, voire Abdou Diallo, ont fait le boulot en son absence. Layvin Kurzawa continue quant à lui à pointer dans la colonne « choix de l’entraîneur », comme depuis le début de saison.

Si jamais il joue face au SCO au Parc des Princes, Bernat pourra récupérer pendant quelques jours. Absent de la liste pour la phase de groupe de la Ligue des champions, l’ancien Munichois ratera forcément la réception de Leipzig, mardi soir.