La durée de son indisponibilité n’est pas encore connue. Keylor Navas s’est blessé à l’adducteur droit lors du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 face aux Etats-Unis, mercredi à Columbus (défaite 1-2). Le gardien du Costa Rica a dû sortir dès la mi-temps de sa 99e sélection. Vu les délais, même un Navas à 100 % n’aurait pas joué avec le PSG vendredi contre Angers en Ligue 1.

Mais il ne postulera sans doute pas non plus pour les prochains matchs, à commencer par la réception du RB Leipzig mardi prochain en Ligue des champions. De quoi laisser à son concurrent Gianluigi Donnarumma le soin de s’installer pour de bon dans les cages parisiennes, alors que l’Italien et le Costaricien alternaient depuis le début de saison ? Seuls le temps – et Mauricio Pochettino – le diront.