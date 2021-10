Gaël Monfils retrouve la forme. Et des résultats. Finaliste à Sofia il y a dix jours, un an et demi après sa dernière apparition à ce niveau, le Français s'est qualifié la nuit dernière pour les 8e de finale du Masters 1000 d'Indian Wells grâce à sa victoire en deux sets face à Kevin Anderson (7-5, 6-2).

Par moments en difficulté au service, avec 11 doubles fautes et 10 balles de break concédées, Monfils a tenu le choc. Dans un premier set marathon (plus d'une heure), il a fait le break à 5-4, Anderson est immédiatement parvenu à recoller mais le Français lui a repris son service juste après, à 6-5, avant de dérouler dans la seconde manche. L'actuel 18e mondial a même pris le temps de faire un peu le show.

ICYMI, @Gael_Monfils was SO CLOSE to hitting arguably the shot of 2021 🤯#BNPPO21 pic.twitter.com/alpJqISzoQ — ATP Tour (@atptour) October 13, 2021

Il affrontera en 8e de finale Alexander Zverev, 4e joueur mondial et champion olympique, qui a pris le dessus sur son prédécesseur, Andy Murray. Le défi est de taille pour la Monf, qui n'a plus battu un joueur du Top 10 depuis mars 2019. «Je me mets dans la situation pour rejouer contre des gros joueurs, a-t-il dit après son match. Plus j'en joue, plus j'espère les titiller. Pourquoi pas essayer de les battre, tout simplement ? J'ai joué récemment Rublev, Sinner, là c'est Zverev, un gros match. Je vais essayer d'être plus agressif, c'est sûr, essayer de mieux servir... Je me sens bien en général, mais je sais que je peux mieux jouer.»