Roger Federer reviendra-t-il au plus haut niveau ? La question hante les nuits de ses nombreux fans, et sûrement un peu les siennes. Opéré une troisième fois du genou droit en l’espace d’un an et demi, courant août, le Suisse (40 ans) se veut optimiste, quand même. « La rééducation avance pas à pas. Le pire est derrière moi, j’attends avec impatience tout ce qui vient », a dit Sa Majesté lors d’un rendez-vous sponsors, relayé lundi par la radio suisse-allemande SRF.

Blessé lors de Wimbledon, où s’il était fait sortir en quart de finale par le Polonais Hubert Hurkacz, Rodgeur avait pris quelques jours de réflexion avant de se décider à en repasser par la chirurgie. « Je serai en béquilles de longues semaines et absent pendant de nombreux mois », avait-il alors annoncé.

Deux mois plus tard, il ne sait pas exactement quand il pourra revenir, mais il n’a pas perdu espoir, ce qui est déjà une nouvelle en soi. « En revenant après une blessure, chaque jour est meilleur que le précédent. C’est une période excitante. Je suis passé par là l’année dernière, ce n’est pas un problème mentalement », a-t-il fait savoir. Prêt pour ce « défi », il compte bien revenir « aussi vite que possible à l’entraînement physique et sur le court, mais cela demande encore un peu de patience ». On ne connaît personne qui rechignera à lui accorder.