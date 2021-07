Novak Djokovic est un monstre de sang-froid qui n'épargne rien ni personne. Vainqueur de Matteo Berrettini en finale de Wimbledon malgré la perte de la première manche (6-7, 6-4, 6-4, 6-3), le Serbe a remporté son 20e titre du Grand Chelem, rejoignant à la fois Rodger Federer et Rafael Nadal au palmarès des plus grand maîtres de l'histoire de ce jeu.

🎾 #Wimbledon 🔥🔥🔥 C'EST FAIT ! Novak Djokovic remporte son 6ème tournoi de Wimbledon !

Déjà impressionnant à Roland-Garros et sans rival à l'Open d'Australie, le numéro 1 mondial sera encore le favori indiscutable de l'US Open, à la fin de l'été. L'occasion de mettre tout le monde dans le rétroviseur, enfin, alors que Federer a quitté le tournoi rempli de doutes et que Nadal a pris un coup sur le carafon en perdant dans son jardin de Roland le mois dernier. Le meilleur joueur du monde s'appelle Djokovic, c'est une histoire classée. Pour ce qui est du meilleur de l'histoire, c'est presque fait aussi, non ?