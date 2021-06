Ugo Humber sera un outsider à suivre à Wimbledon. — CARMEN JASPERSEN / AFP

Le Français Ugo Humbert a remporté dimanche le tournoi sur gazon de Halle en battant le Russe Andrey Rublev 6-3, 7-6 (7-4). C'est la plus belle victoire de la carrière du Messin, âgé de 22 ans, et sa première dans une épreuve de la catégorie ATP 500. Désormais 25e mondial, le Français a réussi une semaine parfaite, battant successivement Querrey, Zverev, Korda, Auger-Aliassime, et le cogneur russe en finale sans trembler du menton.

You go, Ugo 🔥@HumbertUgo's run to the Halle title:



R1: d. Querrey

R2: d. Zverev

QF: d. Korda

SF: d. Auger-Aliassime

F: d. Rublev 👏#NoventiOpen pic.twitter.com/9Nn3h2HmW3 — Tennis TV (@TennisTV) June 20, 2021

Cette victoire fait d’Humbert un outsider naturel à Wiimbledon, où il s’est révélé en atteignant les 8es de finale contre Novak Djokovic en 2019. Sur gazon, Humbert vaut sans doute top 10/top 15, et son statut de tête se série devrait lui permettre d’échapper à un tirage trop corsé sur les premiers tours. De quoi faire oublier un Roland cataclysmique pour le tennis tricolore ? On a presque envie d’y croire.