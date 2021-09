Il est devenu en un soir l’idole de tous les supporteurs de Rafa Nadal et « Rodgeur » Federer, ravi de le voir faire la nique à Novak Djokovic, pourtant en lice pour remporter un 21e majeur à New York. Le record n’est pas (encore) tombé, la faute à un Daniil Medvedev au niveau de jeu exceptionnel​. Le Russe, formé en France depuis plusieurs années, peut-il inspirer les grands joueurs tricolores de demain ? Tous doivent en tout cas se dire que rien n’est perdu à 18 ans s’ils ont un caractère de cochon et un potentiel technique incertain. A cet âge-là, Medvedev n’avait pas encore de classement ATP…

Le concept de zone mixte ? Chaque semaine, la rédaction des sports de 20 Minutes partage le travail de ses journalistes sur la plus grosse actualité sportive du moment. Ligue des champions, Grands Chelems, sports olympiques, Ligue 1, XV de France, tous nos envoyés spéciaux amèneront leur expertise et, surtout, une bonne dose d’humour, pour décrypter l’actu du moment. Car, oui, ça reste du sport, on se détend.

Une émission audio proposée chaque vendredi à partir de 10 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).