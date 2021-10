Ça fait un petit moment que l’idée est dans l’air et que les deux protagonistes ont pu répondre dans ce même sens via diverses interviews. Plus que jamais, ce mardi dans l’émission En aparté sur Canal +, Tony Parker en a remis une couche quant à la possibilité de le voir un jour prendre la succession de Jean-Michel Aulas à la tête de l’OL. « Pourquoi pas, a indiqué "TP" avec sa tranquillité habituelle. J’adore le foot, j’adore le basket. Maintenant, l’Asvel et l’OL, c’est la même famille. L’OL est entré dans notre capital depuis deux ans et demi et ça se passe très bien. J’espère que Jean-Michel sera avec nous pendant encore très longtemps. Et le jour où il voudra que quelqu’un lui succède, j’espère qu’il sera fier s’il veut que ce soit moi. En tout cas, moi je me prépare. »

L’actuel président de l’Asvel a profité de son passage sur En aparté pour rappeler son lien fort avec JMA : « J’ai beaucoup d’affection pour Jean-Michel Aulas, c’est selon moi le meilleur président, tous sports confondus en France, de ces 30 dernières années. C’est incroyable tout ce qu’il a construit. Après, tu aimes ou tu n’aimes pas, mais tu ne peux que respecter ce qu’il a fait avec ce club ». On aurait presque la sensation que le seul véritable suspense concerne le timing du passage de témoin que l’identité du futur président de l'OL, non ?