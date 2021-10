Cinq supporters niçois qui avaient envahi le terrain lors du match de Ligue 1 entre Nice et Marseille fin août et qui devaient comparaître ce lundi seront finalement jugés en février. Également accusés d’avoir commis des violences lors de ce match, ils ont vu leur procès ajourné en raison de la surcharge de l’audience, selon Nice-Matin. En attendant, les prévenus ont été maintenus sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas fréquenter les enceintes sportives.

La rencontre entre l’OGC Nice et l' OM du 22 août, interrompue après l’envahissement du terrain par des supporters, avait été marquée par de nombreux incidents. Un supporter niçois, auteur d’un coup de pied en direction du meneur de jeu de l’OM, Dimitri Payet, a déjà été jugé le 22 septembre et condamné à un an de prison avec sursis et cinq ans d’interdiction de stade. Un autre homme, accusé d’avoir fait un salut nazi lors du même match et placé en détention provisoire, sera jugé mercredi pour « apologie de crime contre l’humanité ».

Au moment de ces graves incidents, Nice menait 1 à 0. Le match va être rejoué le 27 octobre sur terrain neutre à Troyes et un point a d’ores et déjà été retiré à l’OGC Nice.