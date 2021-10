Ce dimanche soir, vers 21h30, trois hommes cagoulés et armés se sont introduits chez Mario Lemina, milieu de terrain de l’OGC, dans les collines de Nice. Selon les informations de L'Équipe, les individus ont menacé et ligoté les personnes présentes, dont la femme du joueur, avant de dérober des bijoux, des vêtements et de la maroquinerie de luxe. Le préjudice est estimé à près de 300.000 euros selon les premiers éléments de cette affaire. La police judiciaire de Nice a été saisie de l’enquête.

Mario Lemina était, quant à lui, absent au moment des faits puisqu’il doit jouer ce lundi soir contre l’Angola avec l’équipe nationale du Gabon pour les qualifications de la Coupe du monde 2022.

En 2014, alors qu’il jouait pour l’OM, le milieu de terrain avait déjà été braqué. Il se trouvait à ce moment-là à son domicile avec sa compagne et un ami. Les malfaiteurs avaient volé sa carte bancaire sous la menace pour y faire des retraits d’espèces.