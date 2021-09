La liste de joueurs qui accompagneront Didier Deschamps lors du final four de la Ligue des nations a un peu la même saveur que cette compétition plus ou moins amicale : il y a du beau monde, comme les frères Hernandez, mais pas non plus de quoi sauter au plafond. Pas de gros fil conducteur non plus dans cette conférence de presse plutôt relax à l’exception, comme le veut la coutume, des premiers échanges où le sélectionneur est amené à justifier les absences de Pierre, Paul et Jacques, en l’occurence Giroud, Mandanda et Camavinga.

Bref, puisqu’on s’est un peu ennuyé, autant rendre la chose marrante. On a donc décidé de se transformer en 20 Minutes translate DD > français. Autrement dit, de vous traduire la conf du boss de l’équipe de France en version sans filtre. Et vous verrez qu’avec un peu d’imagination, il y a deux, trois choses intéressantes à tirer des paroles du grand Raïs.

Les absences de Steve Mandanda et Olivier Giroud

Ce qu’a dit DD : « La vie de groupe c’est une chose. Steve est un habitué de l’équipe de France j’ai pris cette décision par rapport à sa situation actuelle ». [Sur Giroud] « Je n’ai pas à expliquer plus que je ne l’ai fait, je fais des choix sportifs par rapport à des joueurs qui étaient là. Je reste sur cette position-là et ce choix-là aujourd’hui. »

Notre interprétation : « Vous les reverrez pas tout de suite, si tant est que vous les revoyiez. Pourquoi ? Parce que c’est moi qui décide. »

Camavinga mis de côté (pour le moment)

Ce qu’a dit DD : Ses débuts laissent envisager des joueurs heureux, à lui de continuer. Les Espoirs ont deux matchs très importants à jouer lors du prochain stage, il est concerné. Il fait partie des joueurs censé avoir un rôle à jouer en A dans un futur proche.

Notre interprétation : Evidemment que Doudou reviendra bien assez vite dans le groupe. Mais pensez un peu au pauvre Sylvain Ripoll. Déjà qu’avec Camavinga il bat pas les Iles Féroé, si on le lui enlève maintenant, les Espoirs ne verront pas l’Euro U21.

Remarque bonus : Serait-ce vraiment si grave de ne pas y aller, d’ailleurs ? Quand on voit la réussite qu’ont été les JO, on se permet d’en douter.

Jules Koundé au poste de latéral droit

Ce qu’a dit DD : « Il a la capacité à jouer arrière latéral. Je sais très bien que c’est pas son poste de prédilection, que c’est avant tout un défenseur central, ça peut être une option. Je reste convaincu qu’il a tout le potentiel pour être au niveau international malgré son transfert avorté »

Notre interprétation : Koundé va continuer de concéder penaltys et cartons rouges sur le couloir droit jusqu’à ce que le métier rentre. Courage, Jules, on est avec toi.

Les progrès de Guendouzi

Ce qu’a dit DD : « Il est plus épanoui, a un temps de jeu plus important, il a confiance en lui. Derrière, il a confirmé au-delà du volume de jeu qu’il a, cette agressivité couplée à une qualité technique importante. Il amène beaucoup de fraîcheur, de vie, de qualité, c’est important, même si par moments j’ai pu être plus conservateur et privilégier des joueurs qui avaient un certain statut, c’est quelque chose qui est important d’oxygéner le groupe ».

Notre interprétation : Didier Deschamps a trouvé en Mattéo sa nouvelle caution ouverture d’esprit et, à moins de déconner, le Marseillais a de grandes chances de se faire une belle place dans le groupe bleu. Car les mots de DD à son égard sont ceux de l’amour.

Lucas Hernandez défenseur central ?

Ce qu’a dit DD : « Il a été formé comme ça mais il est polyvalent et peur jouer aux deux postes. Tout dépend des systèmes. C’est vrai qu’il joue plutôt défenseur central cette saison au Bayern ».

Notre interprétation : C’est écrit, le rêve de toute la France va enfin se réaliser. Lucas Hernandez va retourner en défense centrale, possiblement au sein d’une ligne de trois défenseurs dans ce 3-4-3 avec des latéraux offensifs, dont pourrait très vraisemblablement faire partie son frère, Théo, convoqué en tant que milieu de terrain. Il est là, finalement, le petit frisson de l’après-midi.