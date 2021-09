France-Finlande EN DIRECT: Grizou et Benzema régalent... Les Bleus retrouvent des couleurs... Le match en live

35e: On revoit la belle accolade entre Grizou et DD après le but. On n'est pas près de le revoir exilé à droite dans une attaque à trois le numéro 7 des Bleus. Cette attaque à trois très rapprochés c'est la meilleure solution c'est sûr mais va falloir trouver le bon système derrière et au milieu pour aller avec.