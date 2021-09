Salut les footix, on se retrouve (déjà) pour une nouvelle liste de Didier Deschamps dans laquelle – spoiler alert- ne devrait toujours pas figurer Olivier Giroud selon les dernières indiscrétions. Cette liste est plutôt importante car il s’agit pour DD de désigner le nom des joueurs qui monteront sur le podium de la Ligue des nations pour soulever le trophée et succéder au Portugal, premier lauréat de la compétition. Comment ça, fanfaronner ne nous a pas réussi à l’Euro ? Comment ça, l’Italie, l’Espagne, et la Belgique sont nos adversaires ? Même pas peur. Notons par ailleurs que N’Golo Kanté, positif au Covid, ne devrait pas figurer dans cette liste.

>> Rendez-vous à 14h pour la conférence de Didier Deschamps