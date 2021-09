Un message de fermeté. Le RC Lens entend se montrer intransigeant à l’égard des supporteurs qui ont envahi la pelouse du stade Bollaert samedi, à la mi-temps du match de L1 contre Lille (1-0). « Les sanctions vont de 9 à 36 mois d’interdiction de stade, en mêlant du ferme [18 mois maximum] à du sursis, a annoncé ce vendredi Arnaud Pouille, le directeur général du Racing, en conférence de presse. Dans certains cas, ces interdictions seront assorties d’une plainte si un comportement violent est suspecté. »

Ces sanctions décidées par le club concernent « toutes les personnes identifiées qui se seraient introduites sur le terrain ».

Les conséquences économiques sont importantes pour le RCL : 30.000 euros de réparation et 100.000 euros d’investissement prévus pour réaménager le parcage visiteurs. « Tant que nous n’avons pas agi à ce niveau, le bas du parcage sera fermé », a précisé Arnaud Pouille, alors que les incidents ont fait six blessés légers et que deux spectateurs ont été interpellés.

A cette somme se rajoutent 2 millions d’euros de perte sèche pour les réceptions à huis clos de Strasbourg (0-1) et Reims (1er octobre) après la sanction infligée à titre conservatoire par la commission de discipline de la LFP, dans l’attente de l’instruction du dossier. Les décisions définitives seront connues le 6 octobre.