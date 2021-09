De mieux en mieux. Après les saluts nazis, l’envahissement de terrain, les bagarres et les sièges qui volent, on peut désormais cocher la case « exhibition sexuelle ». La Voix du Nord nous apprend en effet qu’un supporter présent dans la tribune des fans lillois lors lors du désormais tristement célèbre derby entre Lens et Lille, a été pris en photo en train de se masturber devant la tribune Tranin. Tribune où était présent un public largement familial.

Le gros malin, qui devrait être rapidement identifié sur les clichés de la rencontre, sera bientôt convoqué par la police et poursuivi pour « exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public ». Une entorse à la loi qui pourrait lui valoir jusqu’à un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende.

On attend la réaction du Losc, qui promettait d’examiner « les suites judiciaires appropriées à apporter à ces graves évènements​ en vue d’assurer notamment la protection et la défense des intérêts du Losc, de ses supporters et de sa communauté. »