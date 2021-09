Lionel Messi, touché au genou gauche, ne pourra pas jouer à Metz mercredi soir pour la 7e journée de Ligue 1, a annoncé mardi le Paris Saint-Germain. Touché par « un coup reçu sur son genou gauche », l’Argentin a passé mardi matin une imagerie par résonance magnétique (IRM) qui « confirme les signes de contusion osseuse », explique le club dans son bulletin médical, précisant qu'« un nouveau point sera effectué dans 48 heures », donc après le match en Lorraine.

« Tous les grands champions veulent être sur la pelouse »

Messi était sorti au dernier quart d’heure de jeu lors de la victoire contre Lyon (2-1), dimanche. Son remplacement par Achraf Hakimi avait déclenché beaucoup de commentaires, la star ayant peu l’habitude de ne pas terminer ses matchs. Commentaires largement renforcés par la réaction de Mauricio Pochettino lui-même, qui nous a fait croire qu’il avait sorti Messi pour des raisons tactiques alors qu’il avait juste aperçu que la star argentine semblait souffrir d’un genou après une frappe non cadrée.

Cette fois, l’entraîneur parisien a été beaucoup plus clair en conférence de presse : « C’est clair comme situation. Pour expliquer un peu la sortie, nous avons regardé et vu que Lionel a ressenti une douleur au genou. Après une frappe, il s’est touché le genou. Il a fait une très bonne première mi-temps, il a fait 75 minutes, il a manqué ce but mais il était très bien. Après 75 minutes, avec les informations dont on disposait, on a pris la décision du changement. Tous les grands champions veulent être sur la pelouse. On comprend ». Fausse alerte, donc.