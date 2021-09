​

On connaît la date pour le match à rejouer entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. La ligue de football professionnel ( LFP) a annoncé ce lundi que la rencontre entre Nice et l’OM se jouera le mercredi 27 octobre prochain à 21 heures. Soit trois jours après le choc contre le PSG, programmé le 24 octobre. « Le lieu de la rencontre sera déterminé ultérieurement. La rencontre sera diffusée en direct sur Prime Vidéo », précise la LFP.

Pas d’appel de l’OM

Cette rencontre de la 3e journée de Ligue 1 avait été interrompue à la suite d’incidents entre supporters Niçois et joueurs de l’OM, avant l’envahissement de la pelouse et une bagarre générale. La commission de discipline de la LFP a infligé un point, plus un autre avec sursis, de suspension à l’OGC Nice ainsi que trois matchs à huis clos. Alvaro, le défenseur de l’OM, a écopé de deux matchs de suspension, Dimitri Payet d’un avec sursis et Pablo Fernandez, le préparateur physique de l’OM a été suspendu jusqu’à la fin de la saison.

Cette reprogrammation signifie également que l’Olympique de Marseille a décidé de ne pas faire appel, le club attendait les motivations écrites de la commission de discipline avant de prendre une décision.