Troisième numéro de la saison de 100 % Lille, le podcast entièrement consacré à l’actualité du Losc. Nos quatre spécialistes du club nordiste s’inquiètent du début de saison compliqué des Nordistes battus vendredi dernier à Lorient (2-1).

Dans la deuxième partie, on parlera de la Ligue des champions ​et des débuts des Dogues mardi (21 heures) dans la compétition face aux Allemands de Wolfsburg. On se demandera notamment pourquoi Lille a autant de mal en coupe d'Europe.

Enfin, dans la troisième partie de l’émission, on abordera l’autre match important de la semaine à savoir le derby face à Lens qui se jouera samedi après-midi à Bollaert. Pour la première fois depuis des lustres, le Losc ne semble pas être le favori évident de ce duel régional.

Tous les lundis après-midi

Le concept de ce podcast 100 % Lille ? Quatre journalistes sportifs lillois (La Voix du Nord, 20 Minutes et Wéo) derrière un micro pour débattre de l’actualité du Losc. Une émission audio proposée à partir de chaque lundi après-midi sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.). Et une diffusion télé sur la chaîne Wéo le lundi (16 heures, 23 heures) et le mercredi.