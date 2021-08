Les Stéphanois étaient invaincus avant leur déplacement à Marseille, ils n’ont désormais toujours pas gagné. L'AS Saint-Etienne a perdu 3 buts à 1 contre l'Olympique de Marseille samedi soir au stade Vélodorome, dans une ambiance de folie.

Qui a probablement influé sur l’entame de match des Verts. « Je suis déçu pour les joueurs. On a fait une première période en dedans. Je nous ai trouvés en difficulté et timorés. On a été sous la pression du stade, du bruit, on a manqué de maîtrise. On a beaucoup couru et c’était bien de revenir à 1-1 », a analysé Claude Puel en conférence de presse.

« Des situations qu’on doit mieux exploiter »

Une égalisation sur corner de Kolodziejczak (32e) à contre-courant du déroulé du match, après l’ouverture du score de Guendouzi (23e). Mais qui a fait autant de bien que l’ajustement en 4-4-2, au retour des vestiaires. « En deuxième période on a plus joué, apporté plus de danger, voire pris un certain ascendant. Et dans notre période la plus intéressante on prend le 2e but », a regretté l’entraîneur Stéphanois. Si on peut le faire relativiser, cette période de domination n’a duré qu’une petite quinzaine de minutes.

Trop peu pour faire douter les hommes de Sampaoli. « On a encore un ballon pour revenir mais il faut savoir être tueurs. On est frustrés même si Marseille a fait un bon match et a eu de très bonnes séquences. Il y a la pression des adversaires mais pas que. On a manqué de créativité, de lucidité. On a des situations qu’on doit mieux exploiter », souhaite Claude Puel pour l’avenir. Les Stéphanois vont vite devoir se remettre dans la bonne direction durant cette trêve internationale puisqu’ils n’ont que trois points après trois matchs.