Une équipe. Il y avait une équipe – disons deux avec la Roma de Mourinho – à éviter. Tottenham. Et devinez dans la poule de quelle tête de série de Conference League est tombé le Stade Rennais ? Bingo. Tottenham. Un défi compliqué mais à la hauteur du maestro Pep Genesio​, connu outre-manche comme la bête noire de Manchester City. Notons par ailleurs que les Spurs ont galéré contre Paços de Ferreira en barrages, preuve qu’ils ne sont pas intouchables (défaite 1-0 au Portugal).

Les Rennais affronteront en outre les Néerlandais du Vitesse et le club slovène de Mura, dont on ne connaît absolument pas le niveau. La magie de cette Conference League. On a hâte d’y être. Ou peut-être pas.