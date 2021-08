Et de quatre ! Après la Ligue des champions l’an dernier et deux Ligue Europa les saisons précédentes, le Stade Rennais a validé son ticket pour sa quatrième Coupe d’Europe consécutive. Qualifiés en phase de poule de la toute nouvelle Ligue Europa Conférence, les hommes de Bruno Genesio ont su gérer leur avance acquise au match aller (victoire 2-0 au Roazhon Park) pour se défaire des Norvégiens de Rosenborg (victoire 3-1) jeudi sous le soleil éternel de Trondheim. Une bien belle journée pour les supporters rouge et noir, qui avaient appris la signature pour 12 millions d’euros du milieu croate du Dinamo Zagreb Lovro Majer juste avant le coup d’envoi. Avec un recrutement à plus de 60 millions d’euros, les Bretons peuvent nourrir des ambitions dans cette nouvelle compétition, dont le tirage au sort aura lieu vendredi à 13h30. Et espèrent faire taire les critiques en rehaussant le coefficient UEFA de la France, dépassée par le Portugal jeudi matin.

Il aura fallu attendre cinq minutes. Auteurs d’un début de match laborieux, les Rennais ont douché les espoirs de Rosenborg en tout de début de rencontre jeudi soir, grâce à un but plein de malice de Romain Del Castillo. Déjà vainqueurs 2-0 au Roazhon Park une semaine plus tôt, les hommes de Bruno Genesio n’ont pas eu à forcer leur talent pour s’offrir une place en poules de cette C4. Privé de Jérémy Doku, blessé, le onze plutôt défensif concocté par Pep Genesio n’a pas livré sa meilleure prestation de la saison à Trondheim mais il a pu compter sur un réalisme glaçant pour saper le moral de son adversaire.

Et bien c'est un barrage qu'on aura joué avec beaucoup de sérieux. J'aime ce respect pour les coupes d'Europe même si c'est pas la plus belle. Pressé de découvrir nos adversaires , nos déplacements exotiques! Et rêvons grand dans cette compétition! #RBKSRFC — Robindiou (@Loulayy) August 26, 2021

Gênés par le pressing des Norvégiens, les Rennais avaient plutôt mal démarré la rencontre, profitant d’un brin de réussite pour se mettre à l’abri. Involontairement servi par un contrôle manqué de Serhou Guirassy, Romain Del Castillo savourait sa première titularisation de la saison en inscrivant son troisième but (5e) sous les couleurs rennaises. L’ancien Lyonnais pourrait profiter de la blessure de Jérémy Doku pour s’offrir du temps de jeu sur son aile. Déjà buteur au match aller, le défenseur Nayef Aguerd doublait la mise à la 41e sur un corner botté par l’inévitable Benjamin Bourigeaud pour valider la supériorité de son équipe.

Abline bat le gardien, il le découpe trois minutes plus tard...

La seconde période n’était (presque) que gestion face à un adversaire généreux mais trop maladroit. Seul un penalty concédé par un Alfred Gomis un peu en retard à la 66e et transformé par Vecchia venait ternir la soirée tout en contrôle des Bretons. En fin de rencontre le minot Matthis Abline envoyait un enchaînement brillant pour planter son premier pion (81e) avec son club formateur. Le gamin était découpé par le gardien norvégien quelques minutes plus tard sans que l’arbitre ne bronche.

A trois jours d’un déplacement à Angers, Bruno Genesio a pu faire tourner son équipe et offrir du temps de jeu à certains gamins comme Adrien Truffert, Matthis Abline, Lorenz Assignon ou un certain Eduardo Camavinga. Auteur d’une bonne entrée, le petit prodige a peut-être disputé son dernier match sous les couleurs rennaises et pourrait rejoindre le PSG avant la fin du mercato. La fin d’un chapitre pour le gamin de 18 ans. L'histoire se poursuit pour son club formateur.