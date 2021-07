Mercredi 28 juillet – Jour 5

Les Français du jour

C’est un peu la journée des sports collectifs : les basketteuses (3x3) iront chercher une place en finale, les footballeurs joueront leur avenir dans la compétition face au Japon, les basketteurs tenteront de confirmer, contre la République tchèque, leur succès face aux Etats-Unis, les volleyeurs voudront gagner un deuxième match consécutif et les handballeurs faire un trois à la suite. A suivre aussi Hugo Boucheron et Matthieu Androdias, qui seront en finale du deux de couple (aviron), Axel Clerget et Margaux Pinot sur les tatamis (qui nous sourient ces derniers jours), ou Rémi Cavagna et Juliette Labous lors du contre-la-montre en cyclisme.

La star du jour

Elle ne devrait pas passer deux fois à côté. Décevante, comme tout le collectif batave lors de la course en ligne, Anna van der Breggen sera la grande favorite du contre-la-montre, qui doit se disputer à partir de 4h30, pour les lève-très-tôt ou les couche-tard. Championne olympique à Rio, en ligne, multiple championne du monde et sept fois vainqueure de la Flèche wallonne, Van Der Breggen (31 ans) veut finir en beauté avant de mettre fin à sa carrière.

La médaille que l’on attend (vraiment) pas

C’est un peu paradoxal : au début de la compétition, on attendait d’elles une médaille. Mais l’équipe de France de basket 3x3 a réalisé un parcours si compliqué qu’on a perdu espoir. Du coup, les voir en demi-finale (10 heures) est un peu un miracle. Et puis, en affrontant les Etats-Unis, qui les avaient massacrées en phase de poules, on voit mal comment une médaille d’or pourrait arriver. Mais vu que tout est improbable avec les coéquipières d’Ana Maria Filip, sur un malentendu, ça peut passer.

Les autres épreuves à ne pas louper

On va évidemment avoir un œil du côté du badminton. Préparez quand même une bonne petite bouteille d’eau à côté de vous, car au niveau pulsations cardiaques, ça va monter très haut avec les Français Xuefei Qi et Brice Leverdez. Pour se rafraîchir un peu, on continuera également de suivre la planche à voile et la route vers l’or de Charline Picon et Thomas Goyard.

Le conseil lecture

C’est un drame national qui est en train de se passer du côté de la Grande Muraille. Le tennis de table serait en train d’échapper aux pongistes chinois. Un petit cataclysme dans un pays habitué à croquer presque toutes les médailles d’or depuis 1988.