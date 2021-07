Lundi 26 juillet – Jour 3

Les Français du jour

Du lourd aux quatre coins de Tokyo aujourd’hui. Ça va partir très fort avec Vincent Luis, en quête d’une médaille d’or au triathlon, dès 23h30 heure de Paris. Ensuite, on ne s’arrêtera plus. L’escrime pourrait encore nous faire vibrer avec le sabre dames et le fleuret hommes, où le champion du monde Enzo Lefort vise sa première médaille olympique en individuel. Eric Delaunay au tir et l’équipe masculine de tir à l’arc constituent de bons outsiders pour la boîte, tout comme Magda Wiet-Hénin au taekwondo. Martin Thomas est également attendu au canoë, dans une discipline (le slalom) où la France reste sur quatre titres lors des cinq dernières éditions.

La star du jour

L’Américain Caeleb Dressel part à l’assaut de son fabuleux défi. Le nageur vise pas moins de sept médailles d’or sur ces Jeux, et ça commence aujourd’hui avec la finale du relais 4x100m. Une razzia qu’il a déjà réalisée en 2017 aux Mondiaux de Budapest, mais qui prendrait une tout autre ampleur dans le monde olympique, évidemment.

La médaille que l’on attend (vraiment) pas

On aimerait se tromper, mais ça va être tendu de voir Jordan Sarrou et Victor Koretzky monter sur le podium en VTT. Les deux Français ont pourtant de solides références – le premier est champion du monde, le second 3e au ranking mondial – mais Mathieu Van der Poel et Tom Pidcock ont l’air bien décidé à faire sauter la banque. En forme, ces deux-là seront impossibles à suivre.

Les autres épreuves à ne pas louper

La compétition par équipe hommes de gym, toujours spectaculaire, tout comme le haut vol synchronisé à 10 mètres, qu’on vous conseille rien que pour se rendre compte à quel point ces athlètes sont fous. Mais surtout, surtout, ne ratez le match pour la médaille de bronze en double mixte d’Emmanuel Lebesson et Jia Nan Yuan, en ping. Des services au ventre, des tops coup droit, des contre-initiatives laser et un mental d'acier… La paire taïwanaise numéro 1 mondiale en face en tremble déjà.

Le conseil lecture du jour

Mais qui est Ahmed Hafnaoui, la nouvelle comète de la natation ? Le Tunisien de 18 piges a remporté le 400m nage libre dimanche en mettant une claque de six secondes à son record personnel. Notre envoyé spécial a retourné le centre aquatique de Tokyo pour en savoir plus sur le jeune homme.