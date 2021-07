JO Tokyo 2021 EN DIRECT : Les Bleus du foot et les Bleues du hand attendus sur le dancefloor... Suivez la suite de la 2e journée avec nous

Konnichiwa! On se retrouve pour la deuxième partie de cette deuxième journée des JO 2021 de Tokyo après une matinée pas forcément hyper réjouissante. On compte sur les sports collectifs pour nous redonner le sourire, à commencer par les Bleus du foot contre l'Afrique du Sud (d'ailleurs, Mexique, Afsud, ça vous rappelle pas un groupe d'une certaine Coupe du monde?). Dans le même temps, les filles du hand affronteront la Hongrie en phase de poules. Un peu plus tard, la tâche sera beaucoup plus compliquée pour ne pas dire insurmontable pour la France du basket contre les Etats-Unis. Mais on a envie de croire à un beau match.

Rendez-vous à 9h et des brouettes pour le début de de live