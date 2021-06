République tchèque - Angleterre Euro 2021 EN DIRECT : Saka et Sterling font danser la défense adverse

20h45: Grealish et Saka titulaires chez les Three Lions. Et retour de Maguire

Le défenseur central Harry Maguire fait son retour dans l'équipe d'Angleterre pour la rencontre décisive pour la première place du groupe D, mardi à Wembley contre la République tchèque, alors que Jack Grealish et Bukayo Saka sont aussi titulaires.

Blessé à une cheville avec Manchester United à la fin de la saison de la Premier League, Maguire prend la place de Tyrone Mings aux côtés de John Stones dans l'axe central.

Son leadership avait beaucoup manqué aux Three Lions qui ont une équipe très jeune dans ce tournoi.

Le sélectionneur Gareth Southgate a aussi décidé de lancer dès le coup d'envoi le meneur de jeu d'Aston Villa, Jack Grealish, que l'opinion publique et les commentateurs lui réclamaient à cor et à cri.

Excellent dribbleur, dangereux sur coups de pied arrêtés, Grealish doit résoudre les problèmes d'approvisionnement pour le capitaine et buteur Harry Kane, très discret depuis le début de la compétition.

L'annonce dans la matinée du forfait de Mason Mount, mis à l'isolement après avoir été cas contact de l'Ecossais Billy Gilmour, testé positif au Covid-19 lundi, n'a rendu que plus inéluctable encore la chance donnée au Villan.

Le choix de préférer Bukayo Saka à Phil Foden, peu en vue sur les deux premiers matches contre la Croatie (1-0) et l'Ecosse (0-0), est un peu plus surprenant, même si le Gunner avait été bon et avait marqué en match de préparation contre l'Autriche (1-0).