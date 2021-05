Pas souvent titulaire avec le PSG, Pablo Sarabia disputera l'Euro avec la sélection espagnole. — J.E.E / Sipa

Pablo Sarabia est la principale surprise dans la liste de 24 joueurs annoncée ce lundi par l’Espagne, en vue du prochain Euro.

Le milieu offensif ou attaquant, qui ne compte que trois sélections à 29 ans, joue assez peu avec le PSG.

Luis Enrique a expliqué son choix étonnant.

Ce lundi midi en conférence de presse, les questions des journalistes espagnols au sélectionneur Luis Enrique ont essentiellement porté sur LA nouvelle du jour, outre-Pyrénées : l’absence de l’inamovible capitaine Sergio Ramos de la liste des 24 pour l’Euro (11 juin – 11 juillet). Les autres sujets de discussion : l'« oubli » historique de joueurs du Real Madrid, la présence attendue du « francés » Aymeric Laporte et enfin, loin derrière, celle de Pablo Sarabia, tout sauf évidente au vu du statut du milieu offensif ou attaquant parisien.

Remplaçant au PSG, l’ancien Sévillan, débarqué dans la capitale voici deux ans, ne compte que trois capes (pour un but) en A, entre septembre et novembre 2019. Pas vraiment un cadre, donc, ni un espoir, avec ses 29 bougies soufflées le 11 mai. Sa convocation « peut être la surprise, y compris pour lui », a admis Luis Enrique, qui aurait voulu « le sélectionner lors des deux derniers rassemblements, mais il était blessé ».

Pablo Sarabia lors d'Espagne-Malte à Cadix, le 15 novembre 2019. Sa troisième et dernière sélection à ce jour. - AFP

D’accord, mais pourquoi lui, alors que d’autres armes offensives a priori plus fiables (Iago Aspas du Celta Vigo, Marco Asensio du Real Madrid) ont été snobées ? « Il évolue dans l’une des meilleures équipes du monde, a justifié le patron de la Roja. Il doit affronter une concurrence très forte et il ne joue pas autant que nous le souhaiterions. Mais chaque fois qu’il joue, il apporte beaucoup de choses. Il marque des buts, il est capable de faire des passes décisives, il abat du travail défensif. C’est un joueur très intéressant. »

Cette saison en L1, Sarabia a marqué six fois et délivré trois offrandes en 27 apparitions…

Pas là pour cirer le banc

Un journaliste a alors osé demander au sélectionneur s’il avait pris le joueur formé au Real pour son bon état d’esprit. Comprenez : s’il avait choisi le genre de gars qui ne l’ouvrira pas quand il cirera le banc pendant un mois. « Il est là pour gagner sa place, comme les 24 joueurs », a répliqué Luis Enrique.

Un año, seis meses y nueve días llevo trabajando sin descanso y con la ilusión de un niño para volver a ponerme la Roja.

Pues bien, el momento ha llegado y voy a estar a la altura. Gracias a todos los que me habéis ayudado a llegar hasta aquí. No os fallaré... ♥️💛♥️ #somosespaña pic.twitter.com/6wqcub0j2d — Pablo Sarabia Garcia (@Pablosarabia92) May 24, 2021

Forcément, l’ancien entraîneur de la Roma et du Barça va pouvoir s’appuyer sur un joueur motivé, qui cochait apparemment les cases du calendrier depuis sa dernière sélection. Laquelle remontait à « un an, six mois et neuf jours », a dévoilé Pablo Sarabia sur Twitter. « Le moment est venu et je vais être à la hauteur », a « teasé » le Parisien qui, selon la presse espagnole, se verrait bien retourner en Liga cet été, trois ans avant la fin de son contrat.