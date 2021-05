Sale époque pour Sergio Ramos, absent de la liste espagnole pour l'Euro 2021. — Alastair Grant/AP/SIPA

Souvent blessé et loin de son meilleur niveau, Sergio Ramos ne participera pas à l’Euro avec l’Espagne, du 11 juin au 11 juillet.

Aucun joueur du Real Madrid ne figure dans la liste de 24 joueurs révélée ce lundi par Luis Enrique.

Sans surprise, le défenseur central de Manchester City Aymeric Laporte a bien été retenu.

Forcément, la Fédération espagnole n’avait pas fait toutes ces démarches pour rien. Après le feu vert donné par la Fifa le 14 mai, Aymeric Laporte, naturalisé trois jours auparavant, figure dans la liste des 24 joueurs communiquée ce lundi par Luis Enrique pour participer à l'Euro (11 juin – 11 juillet).

Mais le coup de tonnerre réside dans l’absence de Sergio Ramos (35 ans). Aucun joueur du Real Madrid​ ne figure d’ailleurs dans le groupe, du jamais vu de mémoire de suiveur de la Roja…

🚨 OFICIAL | ¡¡¡NUESTRA SELECCIÓN!!!



🇪🇸 Estos son los 24 futbolistas que defenderán los colores de la @SeFutbol en la #EURO2020.



💪🏻 ¡¡Vuestro grito de ánimo será nuestra energía en la lucha por el Campeonato de Europa!!#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/KY87e0im3p — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 24, 2021

Le sélectionneur a expliqué en conférence de presse avoir eu une discussion dimanche avec l’emblématique capitaine, champion du monde (2010) et double champion d’Europe (2008 et 2012), mais régulièrement blessé et loin de son niveau optimal lors de la demi-finale retour de Ligue des champions perdue à Chelsea (2-0) le 5 mai : « Ce n’est pas facile de transmettre une nouvelle qui n’est pas positive mais je dois prendre la décision qui me semble la meilleure pour l’équipe. »

La sélection de Laporte pas liée au forfait de Ramos

Luis Enrique a assuré que la convocation de Laporte (27 ans) n’avait « rien à voir » avec l’absence de Ramos. « C’est un joueur de haut niveau, un bon renfort pour la sélection, avec de l’expérience internationale et il évolue dans l’un des meilleurs clubs du monde. » Parmi les joueurs convoqués figure aussi Pablo Sarabia, l’attaquant du PSG, pas forcément l’élément le plus attendu de l’autre côté des Pyrénées.

L’Espagne a décidé de ne prendre que 24 joueurs (dont les Barcelonais Pedri, Jordi Alba et Carlos Busquets), alors qu’en ces temps de Covid-19, les sélections ont l’autorisation de pousser jusqu’à 26. Mais l’ancien entraîneur du Barça, pas fan des coiffeurs type Adil Rami chez les Bleus de 2018, a évoqué « une dynamique de groupe », où tous les joueurs se sentiraient concernés.