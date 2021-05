Karim Benzema et Zinédine Zidane au Real Madrid, en mai 2017. — SIPA

Depuis le temps qu’au fond de lui il l’espérait, Zinédine Zidane s’est évidemment dit « ravi » et « très heureux » du retour de Karim Benzema en équipe de France. « Il a toujours tout fait pour. On ne va pas parler de ses prestations, de ce qu’il a fait cette année, mais lui voulait retrouver l’équipe de France, donc je suis très heureux pour lui », a déclaré l’entraîneur du Real Madrid ce vendredi en conférence de presse.

Naturellement proche de Didier Deschamps, Zizou a assuré qu’il n’avait rien à voir dans cette décision inattendue. « Non, non je n’ai eu aucun rôle sur le retour de Karim (Benzema), a-t-il assuré. Mais je suis ravi que Karim puisse retrouver l’équipe de France. Ça a été son souhait. Je suis ravi parce que c’était ce que lui voulait. »

« Qu’on va profite de son football et point barre »

Comme tout le monde, l’ancien capitaine des Bleus est impatient de voir ce que son joueur, ultime pièce d’un secteur offensif impressionnant, va apporter à l’équipe de France lors de l’Euro. Il espère toutefois qu’on ne mettra pas toute la pression sur ses seules épaules.

« J’espère simplement qu’on va le laisser tranquille. Ce n’est pas juste se dire, « comme on a le meilleur joueur, si on gagne le championnat d'Europe c’est bien, et puis si on ne gagne pas le championnat d’Europe, ce sera parce que… ». J’espère qu’on ne va pas aller dans ces trucs-là, a souhaité Zidane. J’espère qu’on va profiter de son football et point barre, c’est tout. En tout les cas je suis heureux pour lui. »

Alors que son avenir à la tête du Real n’est pas assuré, Zizou peut encore espérer garder son titre de champion d’Espagne lors de la dernière journée de Liga, samedi. Les Madrilènes, avec Sergio Ramos mais sans Eden Hazard, reçoivent Villarreal, tandis que l’Atlético Madrid, leader avec deux points d’avance, se déplace sur le terrain de Valladolid.