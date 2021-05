20 Minutes Fake off

FAKE OFF L'annonce de Didier Deschamps a fait ressortir de vieilles polémiques

Karim Benzema est de retour chez les Bleus pour la première fois depuis 2015.

Un citation déformée sur la sélection algérienne et La Marseillaise lui est à nouveau attribuée sur les réseaux sociaux.

Un élu RN et un ancien membre du RN se sont aussi emparés de la polémique.

Karim Benzema de retour avec le maillot des Bleus. Didier Deschamps a créé la surprise mercredi soir en annonçant le retour de l’attaquant du Real Madrid, qui n’avait plus joué avec l'équipe de France depuis 2015.

Une annonce qui a enchanté de nombreux sportifs et supporters, mais qui a été l’occasion pour certains commentateurs de ressortir d’anciennes polémiques, voire des citations douteuses. Comme ce message attribué à Karim Benzema depuis au moins 2016, est de nouveau partagé sur les réseaux sociaux : « L’Algérie c’est mon pays, la France c’est juste pour le côté sportif et personne ne me forcera à chanter La Marseillaise. »

Invité de TPMP mardi soir, Jean Messiha, qui a quitté le Rassemblement national en 2020, a repris cette polémique : « Quand Karim Benzema en 2006 nous dit que son pays c’est l’Algérie, qu’il aurait volontiers joué en Algérie mais que sportivement – comprenez pour une histoire d’argent – il préfère jouer en France, lorsqu’il ne chante pas La Marseillaise, lorsqu’il crache par terre après La Marseillaise jouée en l’honneur des morts du Bataclan, ces choses-là me choquent. »

Sur France Info, Stéphane Ravier, sénateur du Rassemblement national, a fait allusion à ce même message : « Je me souviens de ses déclarations : je suis Français pour le football, mais je suis Algérien par le cœur. »

La première partie du message partagé sur les réseaux sociaux s’inspire d’une interview donnée par Karim Benzema il y a près de quinze ans. Alors âgé de 18 ans, le joueur évolue sous le maillot tricolore depuis deux ans. De l’équipe espoir, il vient de rejoindre les Bleus de Raymond Domenech. Il est alors approché pour faire partie de la sélection algérienne, mais décline.

Interrogé sur cet épisode par Luis Fernandez dans l’émission Luis Attaque sur RMC, le joueur explique qu’il sera « toujours présent » pour l’équipe de France : « Tout à l’heure, c’est vrai que j’ai eu une discussion, que ce soit avec le président ou l’entraîneur [de l’Algérie], on a bien parlé [...] L’Algérie, c’est le pays de mes parents, c’est dans le cœur, mais bon, après, sportivement, c’est vrai que je jouerai en équipe de France. Je serai là, toujours présent pour l’équipe de France. »

Relancé par Luis Fernandez, il confirme que son choix se porte sur l’équipe de France. Florian Genton lui demande alors : « A un moment donné, vous vous êtes posé la question quand même, Karim, ou directement vous vous êtes dit, c’est l’équipe de France pour le côté sportif ? » L’ex-numéro dix lui répond : « C’est plus pour le côté sportif. L’Algérie, c’est mon pays, mes parents ils viennent de là-bas, donc après la France c’est le sportif, voilà. »

Karim Benzema a exprimé à de nombreuses reprises son attachement à la France, comme l'a par ailleurs relevéLe Monde.

La deuxième partie de la citation, elle, fait allusion à une autre interview donnée par Karim Benzema dans l’émission Luis Attaque, le 19 mars 2013. Le joueur estime que les commentateurs lui reprochent de ne pas chanter La Marseillaise uniquement parce qu'il traverse une phase sans marquer avec les Bleus.

« Ce n’est pas parce que je vais chanter La Marseillaise que, derrière, je vais mettre un triplé», avait expliqué le joueur madrilène. « [Si] je ne chante pas la Marseillaise, le match commence, je mets trois buts, à la fin du match on ne va pas dire "il a pas chanté La Marseillaise" ! Je pense que c’est ça le souci. [Les critiques], c’est parce que ça fait un moment que je n’ai pas marqué en équipe de France. Je prends l’exemple de Zidane, par exemple, qui ne chantait pas forcément La Marseillaise, ou il y en a d’autres aussi. Je ne vois pas où est le problème de ne pas chanter La Marseillaise, ça n’a rien à voir en fait. »

En 2018, le footballeur avait précisé à l’édition espagnole du magazine Vanity Fair ne pas chanter l’hymne, car « si on écoute bien, La Marseillaise appelle à faire la guerre. Cela ne me plaît pas. » Karim Benzema n’est pas le premier joueur sélectionné à ne pas entonner l’hyme. Michel Platini restait lui aussi silencieux.

L’histoire du crachat évoquée par Jean Messiha date de novembre 2015. La Marseillaise avait retenti avant un match entre le Real Madrid et le FC Barcelone en mémoire des victimes des attentats de novembre. Le joueur avait été filmé crachant après l’hymne.

Son avocat avait ensuite avancé que l’attaquant était « extrêmement choqué de l’interprétation qui est donnée à cet acte, en général anodin, pratiqué par tous les footballeurs du monde. » Reconnaissant qu'« un tel crachat n’est pas le bienvenu à ce moment précis, en de telles circonstances », Alain Jakubowicz soulignait que son client « conteste avec fermeté l’interprétation scandaleuse auquel [ce geste] donne lieu. » Le footballeur avait d’ailleurs affiché, avant le match, un message de solidarité aux victimes.