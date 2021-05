Le revers Richaaaaaaaard. — AFP

On a eu peur quand il a gâché deux balles de matchs à 5-4 avant de se faire débreaker dans le deuxième set, mais finalement, Richard Gasquet est bien venu à bout de Diego Schwartzman, ce jeudi, en 8e de finale du tournoi de Lyon. Une belle perf' pour le Français face au demi-finaliste du dernier Roland-Garros, 10e mondial. Il s’agit d’ailleurs de sa première victoire contre un top depuis mai 2019 (Kei Nishikori à Montreal).

Gasquet (34 ans) s’est imposé 6-3, 7-5. Une victoire de bon augure à dix jours du début du Grand Chelem parisien, même si les matchs en trois sets gagnants seront une autre paire de manches. Richie affrontera vendredi le Russe Karen Kachanov, tête de série numéro 8 et 26e mondial, pour tenter de décrocher sa place en demi-finale.

Monfils la tête dans le sceau

Autre salle, autre ambiance. L’embellie aura été de courte durée pour Gaël Monfils. Le Français, qui avait remporté mardi sa première victoire sur le circuit depuis quinze mois au tour précédent, s’est incliné contre le Japonais Yoshihito Nishioka (4-6, 6-3, 7-6). « C'est la confiance. Tout est compliqué. Il n’y a rien de particulier mais c’est juste compliqué. Rien n’est fluide. Je perds 7-6 au troisième set donc même en étant dans le dur, j’arrive à accrocher », s’est-il lamenté en conférence de presse, le regard vide.

« Tout est dur honnêtement. Il faut jouer des matchs et encore des matchs et que je retrouve du rythme. Il faut continuer à y croire. J’ai déjà connu des périodes un peu plus dures. Chaque période est difficile. Je suis déçu », a poursuivi le numéro un français qui doit encore disputer le tournoi de Belgrade avant Roland.