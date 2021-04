Frank McCourt, photographié avant un match au Vélodrome en mars 2019 (archives). — B. Horvat / AFP

Dans une tribune ​publiée dans Le Monde ce dimanche, le propriétaire de l'Olympique de Marseille Franck McCourt s’oppose à son tour au projet mort-né d’une Super Ligue. « Nous sommes tous, à l’Olympique de Marseille, opposés, avec véhémence, à une Super Ligue antidémocratique et anticoncurrentielle », écrit celui qui se présente également comme un « entrepreneur et philanthrope ». Pour l’entrepreneur, qui dresse un parallèle entre le sport et le business, les intérêts puissants ne doivent pas fausser la concurrence dans ces deux domaines.

Cette prise de position intervient quelques jours après celle de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli. En conférence de presse, ce dernier a vivement critiqué ce projet, qu’il a qualifié d'« attentat contre l’égalité des chances ». Le projet de Super Ligue avait été annoncé la semaine dernière avant d’être torpillé 48 heures plus tard par le retrait de six clubs anglais, après de vives protestations politiques et sportives, mais aussi de véhémentes réactions des supporteurs.