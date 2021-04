Rudi Garcia et les Lyonnais décrochent de la course au titre. — FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

Un long glissement de terrain qui pousse l’OL en dehors du podium pour la première fois depuis plusieurs mois. S’il n’y a pas de honte à faire match nul à Lens, une des meilleures équipes de L1 en ce moment (dix matchs sans défaites de rang), ce match nul gratté en toute fin de match ne fait pas les affaires des Lyonnais, désormais dépassés par Monaco dans la course à la C1 et clairement décrochés par Lille dans celle du titre.

« On est certainement les perdants de ce week-end donc faisons en sorte d’être les gagnants sur les sept prochains week-ends, a reconnu Rudi Garcia. On est tombé du podium, on va être chasseur face aux trois autres équipes devant et heureusement on va en affronter deux (Lille et Monaco). Mais on fait une mauvaise opération ce soir. Quand on est quatrième, on va garder l’humilité de ne pas parler de titre ».

Parler de podium à la 38e journée sera déjà pas mal au vu de prestations qui se ressemblent et de défauts qui perdurent, comme la maladresse de Kadewere et Toko Ekambi, qui ont dû manquer trois ou quatre duels à deux face au gardien lensois Jean-Louis Leca. « On voulait gagner mais on n’a pas su le faire pour une bonne et simple raison : on a manqué d’efficacité dans les zones de vérité. Leur gardien a été bon mais on a manqué d’habileté devant le but ».