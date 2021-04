Salut la famille ! On poursuit ce samedi de dingos sur le front de la course au titre en Ligue 1 avec cet appétissant Lens-Lyon. Après les victoires monégasque et lilloise et la défaite du PSG, l’OL a l’occasion de remonter sur le podium et de revenir à égalité avec Paname. Mais l’affaire est loin d’être bouclée pour la bande à Garcia face à une équipe lensoise cinquième de Ligue 1, qui réalise une saison que l’on peut qualifier d’extraordinaire pour un promu. Sur le papier, on devrait avoir droit à un match acharné dans un stade Bollaert qu’on aurait adoré blindé de supporters.

» Je vous donne rendez-vous vers 20h30 pour lancer ce match tous ensemble.