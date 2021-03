Thomas Bach lors d'une visite dans le nouveau stade construit pour les JO de Tokyo, le 21 novembre 2020. — Pool for Yomiuri/AP/SIPA

Réélu pour quatre ans à la tête du Comité international olympique, Thomas Bach a de nouveau promis mercredi des JO de Tokyo « sûrs » cet été, malgré la pandémie de coronavirus et les incertitudes sur la présence de public et la rigueur des mesures sanitaires. Sans surprise, puisqu’il était seul en lice, la 137e session du CIO a reconduit le Bavarois de 67 ans à la quasi unanimité, avec 93 voix pour et une voix contre, lors d’un scrutin par visioconférence. Sauf changement dans les statuts de l’instance, Thomas Bach devra passer la main en 2025.

Dans l’immédiat, il va devoir continuer à gérer le dossier du Covid-19, alors l’arrivée de variants plus contagieux du Covid-19 empêche depuis tout relâchement des précautions sanitaires. « Tokyo demeure la ville hôte la mieux préparée de l’histoire olympique et pour l’heure, nous n’avons aucune raison de douter que la cérémonie d’ouverture se tiendra bien le 23 juillet », a néanmoins assuré l’ancien champion olympique d’escrime par équipe. Les JO de Tokyo sont programmés du 23 juillet au 8 août prochains.

Avec ou sans spectateurs ?

Pour lui, « la question n’est pas de savoir si les Jeux auront lieu, mais comment », puisque « plus de 270 événements sportifs » ont pu se tenir en pleine pandémie « en préservant la santé de tous ». Contraint de convaincre à chaque sortie que les JO ne tourneront pas au gigantesque foyer de contamination, l’Allemand a promis qu’ils seraient « une manifestation sûre de paix, de solidarité, et de la résilience de l’humanité face à la pandémie ».

Il a cependant averti que ces Jeux impliqueraient des « sacrifices » : le monde olympique demeure suspendu aux décisions des autorités japonaises sur la présence de spectateurs étrangers, attendue avant la fin mars, et sur celle de spectateurs tout court, d’ici fin avril. La première décision serait déjà actée. Selon différents médias japonais, citant des responsables sous couvert d’anonymat, les Jeux ne seront pas ouverts au monde extérieur.