Le FCN est actuellement 19e de Ligue 1.

Sept ans après, retour en Ligue 2 ? A dix journées de la fin et avant un déplacement dimanche au Parc des Princes très périlleux, les Canaris sont bien mal en point en championnat. Avec seulement quatre victoires depuis le début de la saison, le FCN est actuellement 19e au classement et donc en position de relégable, à un point de Nîmes (18e et barragiste) et trois de Lorient, 17e.

Le FCN a changé trois fois d’entraîneur cette saison : Gourcuff, Collot pour un intérim de quatre matchs, Domenech (durant un peu plus de quarante jours) puis Kombouaré​. Le Kanak peut-il réussir l’opération maintien ? Y croyez-vous encore ?

