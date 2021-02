La conférence de presse commune aux six groupes de supporters de l'OM. — NICOLAS TUCAT / AFP

En cas de non-départ de Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM, les supporters menacent de nouvelles manifestations.

Les fans marseillais continuent d’être derrière leur équipe, la colère est à l’encontre de la direction.

Une vague qu’eux-mêmes ne soupçonnaient pas. Les six groupes de supporters de l’Olympique de Marseille -le Commando Ultra, les South Winners, le Club des Amis de l’OM, les Dodgers, les Marseille Trop Puissant et les Fanatics- ont donné une conférence de presse exceptionnelle ce vendredi après-midi. Celle-ci s'est tenue au Pharo, surplombant l’entrée du Vieux-Port, et ce, en réponse au président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, et sa menace de rompre la convention qui lie le club aux groupes de supporters.

« On voulait une image symbolique, qui représente Marseille. Le Vieux-Port, Notre-Dame-de-la-Garde et le Vélodrome sont les trois endroits qui nous représentent le mieux. C’était important de le faire ici, dans un lieu qui symbolise note histoire, notre ville, nous », a expliqué Christian Cataldo, responsable des Dodgers.

« Quittez le club »

Un cadre symbolique pour un message tout à fait clair. « Nous ne vous reconnaissons plus comme dirigeants de l’OM. Il est temps : Quittez le club », ont conclu les groupes de supporters à la lecture d’une lettre ouverte. « On nous arrache le cœur, on nous enlève notre vie, alors on la défend », ont-ils expliqué.

La rupture est définitivement consommée entre les groupes de supporters et Jacques-Henri Eyraud, le président de l’Olympique de Marseille avec qui ils sont en conflit ouvert depuis plusieurs mois. Un conflit renforcé après les intrusions à la Commanderie le 30 janvier dernier. « Il a rompu les discussions, nous écrit par voie d’huissier. Malheureusement c’est lui qui a imposé le fait qu’on ne le reconnaisse plus. Il a touché à notre identité, la rupture est claire et définitive », a lancé Rachid Zeroual, figure des South Winners.

Possibles manifestations

Des intrusions et dégradations que les supporters ont à nouveau « regrettées » : « Ils se sont laissé déborder par leur passion, ça a toujours été comme ça. On ne va pas revenir sur les faits, on les regrette, maintenant c’est entre les mains de la justice », ont-ils expliqué.

Ils demandent donc le départ pur et simple de Jacques-Henri Eyraud, et s’ils ne sont pas entendus par le propriétaire Franck McCourt, des manifestations devraient avoir lieu. « On n’a pas voulu tomber dans les manifs pour laisser passer du temps. Il va peut-être réfléchir, ne pas être obtus, et partir. Il n’y a pas que les groupes, tout le monde est contre lui. Et si ça ne suffit pas, on reçoit des milliers de coups de fil de personnes de toute la France prête à venir manifester sur le Vieux-Port. On a voulu calmer le jeu par rapport à la Commanderie, on n’est pas des sauvages. Mais quand on s’attaque à notre ADN, on réagit », a prévenu Christian Cataldo.

De très nombreux soutiens, dont Mathieu Valbuena

Les supporters ont tenu à remercier les nombreux soutiens reçus de toute part, anciens joueurs, artistes, chefs d’entreprise, et même de Mathieu Valbuena, pourtant très largement chahuté après son départ à Lyon. « Il m’a appelé et nous soutient malgré tout ce qu’on a pu lui envoyer, vous vous rendez compte ? », s’est réjoui le président des Dodgers.

Tout ce qu’espèrent ces amoureux de l’OM, c’est l’arrivée d’un nouveau président. « Il n’y a pas de profil pour un bon président. Tout ce qu’on veut c’est que cette personne soit consciente que ce club et cette ville ne sont pas comme les autres. Quelqu’un qui comprenne le ballon, et nous surprenne. On est prêt à discuter avec n’importe qui. Ça fait 35 ans qu’on est là, et on en a eu des présidents. Des bons et des mauvais », ont-ils avancé.

Si la rupture est définitive avec Jacques-Henri Eyraud, les groupes de supporters continuent de soutenir leur équipe. « On a eu une réunion avec eux, on leur a dit en face ce qu’on pensait, et qu’on était derrière eux. Ce n’est pas l’équipe le sujet, mais la direction. Tous les supporters supportent l’équipe ». Et l’OM, qui a enfin gagné contre Nice mercredi en match en retard, la première victoire, ira dès ce samedi à Nantes pour continuer à rêver d’Europe.