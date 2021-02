La ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu le 7 juillet 2020. — Ludovic Marin / AFP

Des expérimentations « comme pour la culture » pour un retour de la jauge de spectateurs dans les enceintes sportives sont dans les tuyaux du ministère, a affirmé vendredi Roxana Maracineanu sur France Info, sans préciser quand elles auront lieu. La ministre déléguée aux Sports rencontrera samedi Jean-Michel Aulas (OL), Tony Parker (Asvel) et Olivier Ginon (LOU) pour discuter d’éventuels essais qui pourraient à terme mener à un retour progressif des supporters dans les stades.

« On va pouvoir étudier dans certaines villes et certains clubs la possibilité de reprendre avec des protocoles validés par la préfecture et l’ARS », ajoute Maracineanu, qui entend combiner l’expérience acquise grâce aux rencontres sportives post-reprise de l’été 2020 et les nouvelles données de gestion de crise afin d’aboutir à un cadre fiable.

L’exemple espagnol

« Il y a la possibilité de faire des vaccins et des tests plus fortement qu’avant, a constaté la ministre. Et la possibilité d’avoir des QR codes pour pouvoir repérer les personnes en contact afin de permettre un isolement derrière. »

En Espagne, la ville de Gérone a rouvert ses stades. Entre fin février et fin mars, elle accueillera des matchs de football, de basket, de rugby et des concerts pour lesquels il faudra présenter un pass « Covid-free​ » sur la base de tests et/ou de vaccination. En cas de succès, la mesure pourrait être étendue au printemps à toute la Catalogne.