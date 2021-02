LeBron et Giannis lors du All-Star Game 2020 — Nam Huh/AP/SIPA

Les joueurs ne bénéficieront pas d’une coupure sans tournoi d’exhibition, contrairement à ce qui avait été promis.

Le All-Star game aura bien lieu le 7 mars à Atlanta, chez les Hawks.

Plusieurs stars potentiellement concernées ont critiqué ces derniers jours la perspective de devoir participer à ce tournoi exhibition.

L’argent finit-il donc toujours par l’emporter sur la raison ? Contrairement à ce qui avait été annoncé avant la saison 2020-2021 de NBA, le All-Star game aura bien lieu. Et il se tiendra le 7 mars à Atlanta, chez les Hawks. Adam Silver estime que c’était la bonne chose à faire. LeBron James un peu moins.

Car les joueurs ne bénéficieront donc pas d’une coupure sans tournoi d’exhibition, contrairement à ce qui avait été promis. Plusieurs stars potentiellement concernées, ont critiqué ces derniers jours la perspective de devoir participer à un All-Star Game au cœur d’une saison au calendrier resserré, du fait de la pandémie de Covid-19​, et qui a débuté peu de temps après la précédente.

LeBron James déçu

« Nous avons repris le championnat après une intersaison de 71 jours. A ce moment-là, on nous a dit qu’il n’y aurait pas de All-Star Game, mais une belle petite pause de cinq jours. Et là ils nous organisent un ASG comme ça. C’est comme nous asséner une gifle », a récemment pesté LeBron James, par ailleurs nommé capitaine à l’Ouest.

« J’entends les autres points de vue. Aucune décision pendant cette pandémie n’est prise sans la notion d’incertitude et de risque. Celle-ci en fait partie. Et pourtant, c’est mon travail d’équilibrer les choses pour l’intérêt de tous et, en fin de compte, il me semble que [cet All-Star Game] est la bonne chose à faire pour aller de l’avant », a plaidé Adam Silver sur ESPN jeudi.

Outre le match des étoiles, un concours de dunk aura lieu à la mi-temps, et celui de tirs à trois points se déroulera avant la rencontre. Le match se déroulera à huis clos, ce qui n’a pas empêché la maire d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, d’insister pour que « les fans ne viennent pas faire la fête » dans sa ville.