France's scrum half Antoine Dupont (C) looks on during a training session in Marcoussis, south of Paris, on February 11, 2021, as part of the preparation of the Six Nations rugby union match between France and Irland. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) — AFP

Et dire qu’on a cru que les VI Nations allaient nous échapper à cause du coronavirus… Oui mais non. La Fédération française de rugby a indiqué mercredi qu’aucun cas de Covid-19 n’a été détecté parmi les joueurs du XV de France à la suite du test positif de leur sélectionneur Fabien Galthié.

« Suite aux tests PCR complémentaires de l’ensemble du groupe France réalisés mardi 16 février au soir, la totalité des joueurs sont testés négatifs, ce qui confirme le résultat du lundi 15 février, a fait savoir la FFR dans un communiqué. Ils vont pouvoir rentrer à leur domicile ce jour (mercredi) et ont pour consigne de maintenir leur isolement ».

L’entraîneur des avants de l’équipe de France, William Servat, a en revanche été diagnostiqué positif à l’occasion des tests complémentaires réalisés mardi soir. « Cela porte le nombre à trois cas diagnostiqués positifs au Covid 19 au sein de l’encadrement. Aucun symptôme n’a été constaté à ce jour », a précisé la Fédération.

De nouveaux tests sont prévus

Une nouvelle batterie de tests aura lieu vendredi à domicile, ainsi que dimanche soir au retour des joueurs et du staff au Centre national du rugby de Marcoussis après quelques jours de repos entre la victoire en Irlande lors de la deuxième journée du Tournoi des VI Nations et le prochain match contre l’Ecosse, le 28 février au Stade de France.

Annoncé comme « cas suspicieux et non avéré » après une première série de tests lundi, au retour d’Irlande, le sélectionneur Fabien Galthié a subi mardi matin un nouveau test qui a confirmé qu’il était positif. Il a participé lundi, en visioconférence depuis Marcoussis, à la cérémonie des Oscars du Midi Olympique, et on a pu le voir pendant plusieurs minutes aux côtés du demi de mêlée Antoine Dupont, sans masque, faisant craindre un risque de contagion au sein de l’effectif. Plus de peur que de mal donc, pour le moment tout du moins.