La paire française Julia Simon-Antonin Guigonnat a été sacrée championne du monde de relais mixte simple, jeudi aux Mondiaux de biathlon à Pokljuka.cSimon et Guigonnat ont devancé la Norvège (Johannes Boe-Tiril Eckhoff) et la Suède (Sebastian Samuelsson-Hanna Oeberg) pour offrir un 2e titre, après l'or d'Emilien Jacquelin en poursuite, et une 6e médaille aux Bleus depuis le début de la compétition.

"Il y avait que des favoris sur la course, on est devant Boe, Eckhoff, Oeberg, nous, la team pochette surprise, on l'a claqué !"



La team "pochette surprise" @antoguigo - Julia Simon au micro de Tangi Kerhoas après la victoire en relais mixte simple #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/9r2UIbF6yY — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 18, 2021

Le choix de l'encadrement français d'aligner Guigonnat afin de préserver Jacquelin pour la fin de les Mondiaux s'est donc avéré payant. Avec seulement 5 petites fautes au tir, les Tricolores ont été particulièrement adroits derrière la carabine pour venir mater la Norvège, tenante du titre, qui avait pourtant misé sur les deux N.1 mondiaux, Boe et Eckhoff.

Julia Simon, qui dispute les 2e Mondiaux de sa carrière, remporte à 24 ans sa première médaille à ce niveau alors qu'Antonin Guigonnat monte pour la 2e fois sur le podium après l'argent glané lors de la mass start à Ostersund en 2019.