On se souvient encore tous très bien de ce sprint d’anthologie, l’an passé à Antholz en Italie, qui avait vu Emilien Jacquelin écœurer Johannes Boe lors du dernier tour de la poursuite et monter sur la première marche du podium. C’est donc avec le dossard doré du tenant du titre que le biathlète français, troisième hier lors du sprint derrière son compatriote Simon Desthieux (2e) et le Suédois Martin Ponsiluoma, va s’élancer ce dimanche pour tenter de remettre le couvert. Mais ce ne sera pas le seul à avoir faim de victoire puisque Destieux partir en deuxième position, suivi de près par Quentin Fillon-Maillet (6e).

>> Rendez-vous à 13h15 pétant pour suivre le début de la poursuite.