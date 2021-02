Amandine Henry, ici lors de la défaite des Lyonnaises, en novembre au Parc des Princes (1-0). — FRANCK FIFE / AFP

Les arrivées successives cet hiver de l’Américaine Catarina Macario (21 ans) et de l’Espagnole Damaris Egurrola (21 ans) ne signifiaient donc pas que l’OL souhaitait assurer la succession immédiate d’Amandine Henry. La 13e saison de la milieu de terrain de 31 ans sous les couleurs lyonnaises ne sera en effet pas sa dernière, puisqu’elle vient de prolonger ce mercredi l’aventure jusqu’en 2023, plus une année en option.

Après les prolongations de Sarah Bouhaddi (jusqu’en 2024), Dzsenifer Marozsan (2023), puis plus récemment Ada Hegerberg (2024) et Griedge Mbock (2024), l’OL tient donc à ses joueuses cadres, qui ont notamment contribué à remporter les cinq dernières Ligues des champions. Victime d’une lésion musculaire du mollet gauche, samedi contre Montpellier (2-1), qui la prive du Tournoi de France avec les Bleues, Amandine Henry a disputé 293 matchs avec l’OL (66 buts) et 93 avec l’équipe de France.

Les premiers mots d'@amandinehenry6 et du président @JM_Aulas après la prolongation de notre joueuse ! 🎙#Henry2023 pic.twitter.com/8QWGEHXt5D — OL Féminin (@OLfeminin) February 10, 2021

Récemment élue dans l’équipe type de l’année 2020 par l’UEFA, tout comme cinq autres joueuses lyonnaises, la native de Lille est « fière » de poursuivre sa carrière avec son « club de cœur » : « Lyon est devenue en quelque sorte ma deuxième ville. J’ai encore envie de gagner des titres ici et de transmettre mon expérience aux plus jeunes afin que le club reste tout en haut ». Catarina Macario (21 ans) et l’Espagnole Damaris Egurrola (21 ans) sont prévenues : Amandine Henry ne compte pas céder sa place de titulaire indiscutable de sitôt.