Memphis Depay a une nouvelle fois été décisif lors du succès maîtrisé (3-0) de l’OL contre Strasbourg samedi, avec un doublé.

L'international néerlandais devient du même coup le 16e meilleur buteur de l’histoire du club (avec 67 réalisations), devant un certain Karim Benzema.

Encore encensé par Rudi Garcia, le capitaine lyonnais compte bien porter son club, leader provisoire de la Ligue 1, à son premier trophée depuis son arrivée en 2017.

« No translation ? Bah bravo, bah bravo… » A défaut de comprendre la plupart des questions posées en français, quatre ans après son arrivée à Lyon, Memphis Depay sait toujours faire preuve d’authenticité et de malice dans ses réponses (en anglais donc) face à la presse. Au terme du net succès (3-0) contre Strasbourg samedi, dans lequel il s’est encore mis en évidence avec un doublé, le capitaine lyonnais a commencé par rappeler la marche à suivre pour rêver le plus longtemps du titre en Ligue 1 : « On a commencé de la bonne manière, avec agressivité et en se créant des opportunités. C’est devenu plus facile après le carton rouge [d’Adrien Thomasson à la 15e minute], avec plus d’espace. Sur la deuxième période, on sait qu’on peut faire mieux. »

Une exigence qui caractérise l’international néerlandais, y compris lorsqu’il doit juger sa nouvelle grosse saison sur le plan statistique, avec 13 buts et 6 passes décisives sous le maillot de l’OL. Cela fait de lui le joueur impliqué dans le plus de buts en L1 après Kylian Mbappé (19 contre 21). « Je continue de croire que je peux mieux faire, comme sur les trois matchs précédents, explique Memphis Depay. Par exemple à Dijon, j’aurais pu inscrire deux ou trois buts. J’étais frustré après cette rencontre mais j’ai gardé confiance. » Celle-ci est apparue éclatante lorsqu’il a initié, au bout d’une contre-attaque (1-0, 20e), la quatrième victoire consécutive de son équipe avec « vitesse et habileté » (dixit Rudi Garcia).

« Juninho est le roi des coups francs ! »

Et que dire de la qualité de ses deux coups francs directs tentés samedi, qui ont fini leur course sur le poteau droit (26e) puis dans la lucarne de Kawashima (3-0, 68e) ? « Je me suis beaucoup entraîné aux coups francs la veille à l’entraînement, et ça se passait très bien, confie l’ancien attaquant de Manchester United. Je suis content de voir que ça a aussi bien fonctionné en match ce soir, ça faisait longtemps… »

Sa dernière trace d’un coup franc converti avec l’OL (six au total) remonte en effet à un quart de finale de Coupe de France contre Caen (3-1) en février 2019. Nul doute que son directeur sportif aux 44 buts marqués dans cet exercice à Lyon (de 2001 à 2009) a apprécié. « Je ne suis pas en compétition avec Juninho là-dessus, se marre le numéro 10 de l’OL. Il est le roi des coups francs ! ».

« L’inspiration » Karim Benzema

La véritable stat de la soirée concerne une autre icône lyonnaise : Memphis Depay vient ainsi, grâce à son doublé face à Strasbourg, de dépasser Karim Benzema (67 buts inscrits avec l'OL contre 66). « C’est une inspiration pour moi, un top attaquant. Il est parti très jeune [à 21 ans] au Real Madrid, où il a continué de beaucoup marquer, donc ça n’a pas de sens de comparer nos statistiques. Mais je peux dire que je suis content de mes performances et de mes stats. » Car si le 16e meilleur buteur de l’histoire du club ne rattrapera évidemment jamais Fleury Di Nallo (222 réalisations), il sait qu’il est en train de laisser une sacrée trace à l’OL, où son contrat s’achèvera dans quatre mois.

« Memphis est bien évidemment buteur mais j’ai toujours un faible particulier pour les derniers passeurs, indique Rudi Garcia. Il est capable de faire marquer les autres. C’est un formidable joueur, et quand vous menez 3-0 comme contre Strasbourg, vous le sortez car vous n’avez plus besoin de lui. Il y aura d’autres batailles. » Nul doute que la principale bataille du guerrier Memphis Depay sera d’aller chercher un sacre avant de quitter Lyon.